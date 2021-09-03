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Номер извещения
32110590010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №691/КО - Металлопрокат для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 516
Факс
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Адрес электронной почты
ehohlova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохлова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
-
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КО №691/КО - Металлопрокат для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №691/КО - Металлопрокат для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
Начальная цена
658 851,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК
Адрес местонахождения
357748, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная, 1
24.10.23.190
46.72
Документация лота
Кол-во: 1
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