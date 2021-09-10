Лот 1

МИ №696/МИ - Поставка программного обеспечения и передача неисключительных прав (лицензий) на его использование для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)