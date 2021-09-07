Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней и страхования медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110590024 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней и страхования медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ») Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ

Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Почтовый адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Контактный телефон +7 499 288-08-43 доб. 217 Факс {} Адрес электронной почты savenkova@rc-insurance.ru Ф.И.О. контактного лица Савенкова Елена Александровна Место рассмотрения предложений 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а. Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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