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Номер извещения
32110590024
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней и страхования медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43 доб. 217
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590024Дата и время окончания срока приема заявок Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110590024Дата и время вскрытия заявок Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 10:0013.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590024Подведение итогов не позднее Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.202113.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590024Подведение итогов не позднее Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж
Начальная цена
6 343 587,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
317 179,37 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
107996, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1,2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
65.12.11.000
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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