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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней и страхования медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»)

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней и страхования медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590024Дата и время окончания срока приема заявок Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней и страхования медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    114.РК.1.6.2021_ДОЗ_ЦЭНКИ_НС_ВЗР.docx

    114.РК.1.6.2021_Приложение___1___Проект_договора.docx

    114.РК.1.6.2021_Приложение___2___Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43 доб. 217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590024Дата и время окончания срока приема заявок Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110590024Дата и время вскрытия заявок Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 10:0013.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590024Подведение итогов не позднее Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590024Подведение итогов не позднее Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских и медико-транспортных расходов работников, выезжающих за рубеж

    Начальная цена

    6 343 587,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    317 179,37 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    317 179,37

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    107996, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1,2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    65.12.11.000

    Услуги по страхованию от несчастных случаев

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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