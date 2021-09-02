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    Главная / Торги / Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 16:3002.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003086Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковой продукцииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003086

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП__АП003086__31поз.xlsx

    Форма_ТКП__АП003086__31поз.xlsx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Договор_Поставки.docx

    АП003086_от_18.09.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 16:30 GMT +302.09.2021 16:3002.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003086Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковой продукцииСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2021 11:3018.09.2021 11:3018.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003086Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковой продукцииСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202118.09.2021 11:3018.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003086Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковой продукцииСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036179/name/6145a1941d3342.87935582

    18.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель контрольный"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 2"

    "Кабель контрольный"

    Кол-во: 420

    "Позиция 3"

    "Кабель универсальный"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 4"

    "Провод установочный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Кабель контрольный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Кабель контрольный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Провод установочный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Кабель контрольный огнестойкий"

    Кол-во: 2156

    "Позиция 9"

    "Кабель контрольный огнестойкий"

    Кол-во: 3594

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой"

    Кол-во: 77

    "Позиция 11"

    "Кабель контрольный огнестойкий"

    Кол-во: 1033

    "Позиция 12"

    "Провод с медными жилами"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой медный, нераспространяющий горение"

    Кол-во: 530

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой медный, нераспространяющий горение"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Провод высок. монтажный ТУ 16.к76-036-90, сеч. 0,35мм2"

    Кол-во: 28

    "Позиция 16"

    "Кабель контрольный огнестойкий (ППСП - Зч)"

    Кол-во: 1155

    "Позиция 17"

    "Кабель контрольный огнестойкий (ППСП - Зч)"

    Кол-во: 979

    "Позиция 18"

    "Кабель контрольный огнестойкий (ППСП - Зч)"

    Кол-во: 13112

    "Позиция 19"

    "Кабель контрольный огнестойкий для интерфейса Р5485"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Кабель контрольный огнестойкий (ППСП - Зч)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Кабель контрольный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Кабель контрольный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Провод с медными жилами"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кабель силовой"

    Кол-во: 890

    "Позиция 25"

    "Кабель контрольный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Кабель силовой"

    Кол-во: 300

    "Позиция 27"

    "Кабель контрольный"

    Кол-во: 880

    "Позиция 28"

    "Кабель F/UTP Cat5e ZHнг(А) -HF 4х2х0,52"

    Кол-во: 20115

    "Позиция 29"

    "Кабель волоконно-оптический одномодовый ТОЛ-П-04У-2,7кН"

    Кол-во: 180

    "Позиция 30"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5"

    Кол-во: 140

    "Позиция 31"

    "Провод ПуГВ 4 ж/з"

    Кол-во: 2

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