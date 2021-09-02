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Номер извещения
АП003086
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельно-проводниковой продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельно-проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 16:30 GMT +302.09.2021 16:3002.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003086Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковой продукцииСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.09.2021 11:3018.09.2021 11:3018.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003086Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковой продукцииСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельно-проводниковой продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
27.3
Документация лота
Кол-во: 2200
Кол-во: 420
Кол-во: 1600
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2156
Кол-во: 3594
Кол-во: 77
Кол-во: 1033
Кол-во: 15
Кол-во: 530
Кол-во: 10
Кол-во: 28
Кол-во: 1155
Кол-во: 979
Кол-во: 13112
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 890
Кол-во: 15
Кол-во: 300
Кол-во: 880
Кол-во: 20115
Кол-во: 180
Кол-во: 140
Кол-во: 2
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