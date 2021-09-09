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    Главная / Торги / ГРПШ для Данилова и Тутаева

    ГРПШ для Данилова и Тутаева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пунктов редуцирования газа150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    242-21

    Наименование закупки

    ГРПШ для Данилова и Тутаева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__242_21.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__242_21.docx

    Коммерческое_предложение__242_21.xlsx

    Проект_договора__242_21.doc

    Техническое_задание__242_21.xlsx

    Итоговый_протокол__242_21.rtf

    Итоговый_протокол__242_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    4852402519

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пунктов редуцирования газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 11:59 GMT +309.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пунктов редуцирования газа150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589953Дата и время вскрытия заявок Поставка пунктов редуцирования газа150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589953Подведение итогов не позднее Поставка пунктов редуцирования газа150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589953Подведение итогов не позднее Поставка пунктов редуцирования газа150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пунктов редуцирования газа

    Начальная цена

    6 603 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029704/name/613af6c4177212.86700725

    10.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030263/name/613b3bf4302b65.47316204

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 11.00000

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