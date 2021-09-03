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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по замене ПТК и диспетчеризация ПК Михалковская для нужд Филиала №9 ПАО "МОЭК" 21VP2054

    Выполнение строительно-монтажных работ по замене ПТК и диспетчеризация ПК Михалковская для нужд Филиала №9 ПАО "МОЭК" 21VP2054

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589927Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по замене ПТК и диспетчеризация ПК Михалковская для нужд Филиала №9 ПАО "МОЭК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589927

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21VP2054

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по замене ПТК и диспетчеризация ПК Михалковская для нужд Филиала №9 ПАО "МОЭК" 21VP2054

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_21VP2054.rar

    21VP2054_итог_прот.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Lazarev_A_D@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Андрей Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по замене ПТК и диспетчеризация ПК Михалковская для нужд Филиала №9 ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.202119.11.2021 17:0019.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589927Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по замене ПТК и диспетчеризация ПК Михалковская для нужд Филиала №9 ПАО "МОЭК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по замене ПТК и диспетчеризация ПК Михалковская для нужд Филиала №9 ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    8 074 027,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    336 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    336 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    33.13.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046925/name/6156bbb4ccc7d1.24736645

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электронного и оптического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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