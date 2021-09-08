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Номер извещения
32110589916
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги по сервисному обслуживанию и мониторинг бортовых навигационно-телематических модулей автомобилей (ГЛОНАСС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
Почтовый адрес
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 25-80-30
Факс
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Адрес электронной почты
kazimirova_ms@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казимирова Марина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городищенский район, р.п. Городище
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 11:59 GMT +308.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589916Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589916Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589916Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589916Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. Городище
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствах
Начальная цена
2 441 605,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
63.99
63.99
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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