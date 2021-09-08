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    Главная / Торги / услуги по сервисному обслуживанию и мониторинг бортовых навигационно-телематических модулей автомобилей (ГЛОНАСС)

    услуги по сервисному обслуживанию и мониторинг бортовых навигационно-телематических модулей автомобилей (ГЛОНАСС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589916Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589916

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    услуги по сервисному обслуживанию и мониторинг бортовых навигационно-телематических модулей автомобилей (ГЛОНАСС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма__3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Документация.docx

    ПД_мониторинг_БНТМ.doc.doc

    Техническое_задание__глонасс.docx

    Извещение.docx.docx

    Приложение__1_к_ТЗ_Список_автотранспорта.docx

    ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 11:59 GMT +308.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589916Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589916Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589916Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589916Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствахГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по мониторингу бортовых навигационно-телематических модулей (БНТМ), установленных на транспортных средствах

    Начальная цена

    2 441 605,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    63.99

    Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99

    Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030294/name/613b3f7b03b737.40824755

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:59(GMT+03:00)
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    Регион:
    Саратовская область
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