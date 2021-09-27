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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества ОТО-6.ОН-01 на шасси Урал-5557. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск".
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Информационным сообщением
Номер извещения
ГП144512
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
ОТО-6.ОН-01 на шасси Урал-5557 гос. номер С904ХК, инв. № 00000873, год выпуска – 2000
Начальная цена
451815.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
45000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-08-2021 16:07 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2021 15:00
Дата и время проведения
28.09.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Информационным сообщением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
54900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Информационным сообщением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Информационным сообщением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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