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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества ОТО-6.ОН-01 на шасси Урал-5557. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск".

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества ОТО-6.ОН-01 на шасси Урал-5557. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 15:0027.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144512Дата и время окончания срока приема заявок ОТО-6.ОН-01 на шасси Урал-5557 гос. номер С904ХК, инв. № 00000873, год выпуска – 2000МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества ОТО-6.ОН-01 на шасси Урал-5557. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск".

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с Информационным сообщением

    Номер извещения

    ГП144512

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Предмет договора

    ОТО-6.ОН-01 на шасси Урал-5557 гос. номер С904ХК, инв. № 00000873, год выпуска – 2000

    Начальная цена

    451815.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    45000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 16:07 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2021 15:00

    Дата и время проведения

    28.09.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_ОТО_на_шасси_Урал.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Информационным сообщением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    54900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    info.gbes@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info.gbes@bk.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 781-59-29

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Информационным сообщением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Информационным сообщением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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