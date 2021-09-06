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    Главная / Торги / оказание услуг по технической поддержке и сопровождению аппаратно-программных средств телекоммуникационной подсистемы системы -112

    оказание услуг по технической поддержке и сопровождению аппаратно-программных средств телекоммуникационной подсистемы системы -112

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589923Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по технической поддержке и сопровождению аппаратно-программных средств телекоммуникационной подсистемы системы -112Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110589923

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по технической поддержке и сопровождению аппаратно-программных средств телекоммуникационной подсистемы системы -112

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 16:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Проект_Договора.doc

    ТЗ.docx

    Расчет_НМЦд.xlsx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Контактный телефон

    +7 831 262-20-32

    Факс

    +7 831 280-84-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@cit-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению аппаратно-программных средств телекоммуникационной подсистемы системы -112

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 23:0008.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589923Подведение итогов не позднее оказание услуг по технической поддержке и сопровождению аппаратно-программных средств телекоммуникационной подсистемы системы -112Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению аппаратно-программных средств телекоммуникационной подсистемы системы -112

    Начальная цена

    6 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тз

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ЦИТ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03

    Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027845/name/6138941e04e127.36197019

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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