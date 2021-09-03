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Номер извещения
32110589917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №681/КО - Мазут топочный (резервное) марки М-100 для котельных ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 474
Факс
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Адрес электронной почты
aantropova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антропова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №681/КО - Мазут топочный (резервное) марки М-100 для котельных ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 23:5915.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589917Подведение итогов не позднее КО №681/КО - Мазут топочный (резервное) марки М-100 для котельных ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №681/КО - Мазут топочный (резервное) марки М-100 для котельных ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Начальная цена
7 023 794,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Буденного, 117/2 оф 313
19.20
19.20
Документация лота
Кол-во: 1
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