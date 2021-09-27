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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 18:0027.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144515Дата и время окончания срока приема заявок Лот 23 - Кран 11Б 27п1 15*10 (9,000 ШТ), ДНИЩЕ ДШ 720(10)-5,5-0,6-У ТУ 102-488-95 (5,000 ШТ), ДНИЩЕ ДШ 1020(14)-5,5-0,6-У ТУ 102-488-9 (2,000 ШТ) - ГТМ Тульское ЛПУМГМоскваПечать
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    Лот 7

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Елецкий район, п/о Ключ жизни.

    Номер извещения

    ГП144515

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 17 - Кабель ВВГ 3х2,5 (0,300 КМ) - ГТМ Елецкое ЛПУМГ

    Начальная цена

    144525.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    14452.50

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_мтр.xlsx

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    24352.5

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Старожиловский р-н, п/о Истье

    Номер извещения

    ГП144515

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 18 - Изолятор ПС-70Е 0,300 КМ) (200,000 ШТ), ГТМ Истьинское ЛПУМГ

    Начальная цена

    25529.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2552.90

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_мтр.xlsx

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12452.9

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Медвенский район, х. Высоконские Дворы

    Номер извещения

    ГП144515

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 19 - Фланцы 2-50*100 ст.20 (13,000 ШТ), Фланцы 3-50*100 ст.20 (1,000 ШТ), Переход 76*6-57*5 ст.09Г2С (24,000 ШТ), Переход 57*5-45*4 (67,000 ШТ) - ГТМ Курское ЛПУМГ

    Начальная цена

    91218.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    9121.80

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_мтр.xlsx

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    19021.8

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Моршанский р-н, п/о Давыдово

    Номер извещения

    ГП144515

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 20 - Клапан 16нж 10п6 50*16 (1,000 КМП), КАБЕЛЬ ВВГ НГ 3Х2,5 (0,190 КМ) - ГТМ Моршанское ЛПУМГ

    Начальная цена

    90256.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    9025.60

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_мтр.xlsx

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    18925.6

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Орел, ул. Ростовская, 24

    Номер извещения

    ГП144515

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 21 - ОПОРА ХОМУТОВАЯ ДУ-1000 (3,000 ШТ), Кран 11Б 27п1 15*10 (36,000 ШТ), Тройник 1020(21)-7,5-0,6-ХЛ ТШС (1,000 ШТ), Переход ПШС 1020(21,5)х720(15)-7,5-0,6 (1,000 ШТ) - ГТМ Орловское ЛПУМГ

    Начальная цена

    445125.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    44512.50

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_мтр.xlsx

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    54412.5

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Острогожск, 4.

    Номер извещения

    ГП144515

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 22 - Кабель ВВГ 3х2,5 (0,100 КМ), Кабель ВВГ 3*1,5 (0,150 КМ) - ГТМ Острогожское ЛПУМГ

    Начальная цена

    108683.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    10868.30

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_мтр.xlsx

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    20768.3

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 17-23. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Щекинский р-н, рп. Первомайский, Ул. Западная, д. 3

    Номер извещения

    ГП144515

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 23 - Кран 11Б 27п1 15*10 (9,000 ШТ), ДНИЩЕ ДШ 720(10)-5,5-0,6-У ТУ 102-488-95 (5,000 ШТ), ДНИЩЕ ДШ 1020(14)-5,5-0,6-У ТУ 102-488-9 (2,000 ШТ) - ГТМ Тульское ЛПУМГ

    Начальная цена

    72783.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    7278.30

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_мтр.xlsx

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    17178.3

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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