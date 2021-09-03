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    Главная / Торги / Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»

    Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144507Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    683-КД

    Наименование закупки

    Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_683_КД.rar

    Протокол_подведения_итогов_683_КД_сайт.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90 доб. 2346

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@tek-inform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абанина Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144507Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 10:0003.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144507Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 18:0017.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144507Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144507Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»

    Начальная цена

    17 831 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034712/name/6143379f89cbf6.70906158

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по доработкам Автоматизированной системы «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения»"

    Кол-во:

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