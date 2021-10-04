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    Главная / Торги / Услуга лизинга

    Услуга лизинга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2021 09:0004.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589822Дата и время окончания срока приема заявок Услуга лизингаТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589822

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    51121

    Наименование закупки

    Услуга лизинга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол_51121.pdf

    Техническое_задание_51121.docx

    Проект_договора.doc

    Документация_51121.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00 доб. 1132

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга лизинга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2021 09:00 GMT +304.10.2021 09:0004.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589822Дата и время окончания срока приема заявок Услуга лизингаТула

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2021 09:0004.10.2021 09:0004.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589822Дата и время вскрытия заявок Услуга лизингаТула

    Подведение итогов не позднее

    05.10.2021 16:0005.10.2021 16:0005.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589822Подведение итогов не позднее Услуга лизингаТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.10.202105.10.2021 16:0005.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589822Подведение итогов не позднее Услуга лизингаТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга лизинга

    Начальная цена

    10 204 018,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    77.1

    Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    77.1

    Аренда и лизинг автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1048209/name/615a9cbfd88583.06386624

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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