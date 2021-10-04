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Номер извещения
32110589822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга лизинга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
Почтовый адрес
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
Контактный телефон
+7 4872 25-24-00 доб. 1132
Факс
--
Адрес электронной почты
YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга лизинга
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2021 09:00 GMT +304.10.2021 09:0004.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589822Дата и время окончания срока приема заявок Услуга лизингаТула
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2021 09:0004.10.2021 09:0004.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589822Дата и время вскрытия заявок Услуга лизингаТула
Подведение итогов не позднее
05.10.2021 16:0005.10.2021 16:0005.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589822Подведение итогов не позднее Услуга лизингаТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга лизинга
Начальная цена
10 204 018,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
77.1
77.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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