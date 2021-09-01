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Номер извещения
ГП144506
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4261
Факс
--
Адрес электронной почты
yu.novikova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 16:30 GMT +301.09.2021 16:3001.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144506Дата и время окончания срока приема заявок УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалыМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 16:3001.09.2021 16:3001.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144506Дата и время вскрытия заявок УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалыМосква
Подведение итогов не позднее
02.09.2021 17:0002.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144506Подведение итогов не позднее УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
23.99
Документация лота
Кол-во: 11904.9
Кол-во: 59
Кол-во: 18.8
Кол-во: 13
Кол-во: 3035.7
Кол-во: 978
Кол-во: 169
Кол-во: 28.4
Кол-во: 18.38
Кол-во: 2.925
Кол-во: 0.08
Кол-во: 104
Кол-во: 752
Кол-во: 470
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