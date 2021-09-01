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    Главная / Торги / УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалы

    УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:3001.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144506Дата и время окончания срока приема заявок УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144506

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_открытого_запроса_цен_Заказ_2092.docx

    Приложение__Форма_ТКП_УТЕПЛИТЕЛЬ__Заявка_2092.XLSX

    Приложения.doc

    СТНГ_ЗКП_.doc

    ГП144506.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4261

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yu.novikova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 16:30 GMT +301.09.2021 16:3001.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144506Дата и время окончания срока приема заявок УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 16:3001.09.2021 16:3001.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144506Дата и время вскрытия заявок УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалыМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2021 17:0002.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144506Подведение итогов не позднее УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144506Подведение итогов не позднее УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УТЕПЛИТЕЛЬ и сопутствующие отделочные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116474/name/61c082065f8552.74991472

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Состав ROCKmortar (клеевой и базовый штукатурный на цементной основе)"

    Кол-во: 11904.9

    "Позиция 2"

    "Грунтовка ROCKforce"

    Кол-во: 59

    "Позиция 3"

    "Грунтовка ROCKprimer"

    Кол-во: 18.8

    "Позиция 4"

    "Клей CONLIT GLUE"

    Кол-во: 13

    "Позиция 5"

    "Клей CONLIT GLUE ТУ 2252-018-52935415-2010"

    Кол-во: 3035.7

    "Позиция 6"

    "Клей ROCKglue"

    Кол-во: 978

    "Позиция 7"

    "Клей Rockmortar"

    Кол-во: 169

    "Позиция 8"

    "Маты Rockwool ALU Wired МАТ 80-5000.1000.40 кашированные алюминиевой фольгой ТУ 5762-026-45757203-08"

    Кол-во: 28.4

    "Позиция 9"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ФАСАД БАТТС, толщ.100мм ТУ5762-020-45757203-05"

    Кол-во: 18.38

    "Позиция 10"

    "Плита минераловатная "Технофас" (Технониколь) толщ. 100мм ТУ 5762-010-74182181-2012"

    Кол-во: 2.925

    "Позиция 11"

    "Плита Пеноплэкс 45 1200.600.30 ТУ 5767-001-56925804-2003"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 12"

    "Сетка армирующая ROCKfiber"

    Кол-во: 104

    "Позиция 13"

    "Тарельчатый дюбель с вкручиваемым распорным элементом «Termoclip – стена 1 MS», длина анкера 140мм"

    Кол-во: 752

    "Позиция 14"

    "Шпаклевка ROCKmortar"

    Кол-во: 470

    "Позиция 15"

    "Штукатурка декоративная минеральная ROCKdekor D"

    Кол-во: 226

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