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    Главная / Торги / МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» (D21P200806)

    МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» (D21P200806)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589823Дата и время окончания срока приема заявок МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» (D21P200806)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1083_МИ_1_3_ТГК_МИ_22.09.2021.zip

    _1_Перенос___1083_МИ.rar

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 520

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ssolopov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солопов Семен Александрович

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.09.202129.09.2021 23:5929.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589823Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    29.09.2021 23:5929.09.2021 23:5929.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589823Подведение итогов не позднее МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 23:5929.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589823Подведение итогов не позднее МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    8 040 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    35.11.1

    Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039424/name/614b1fb1186052.77277609

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №1083/МИ - Ремонт зданий ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 3

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