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Номер извещения
АП003082
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 90917 "Услуги по сбору, транспортированию, передаче на размещение, обезвреживание, утилизацию отходов с административно-бытовых комплексов (офисных зданий) и вахтовых жилых комплексов"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69
Адрес электронной почты
RC_UOP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Эльвира Юрьевна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу и передаче на размещение твердых бытовых отходов (не входящих в со-став твердых коммунальных отходов) с объ
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 12:30 GMT +317.09.2021 12:3017.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003082Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу и передаче на размещение твердых бытовых отходов (не входящих в со-став твердых коммунальных отходов) с объг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу и передаче на размещение твердых бытовых отходов (не входящих в со-став твердых коммунальных отходов) с объ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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