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    Главная / Торги / разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».

    разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144514Дата и время окончания срока приема заявок разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    133

    Наименование закупки

    разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор.zip

    извещение.docx

    1344_ТЗ___СТУ_ОБОПО_РПР.DOCX

    Требования_для_аккредитации.zip

    формы_для_заполнения.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Юридический адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    Почтовый адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4102

    Факс

    +7 846 233-46-96

    Адрес электронной почты

    Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизова Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 16:00 GMT +303.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144514Дата и время окончания срока приема заявок разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 16:0003.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144514Дата и время вскрытия заявок разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».Самара

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 16:0008.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144514Подведение итогов не позднее разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144514Подведение итогов не позднее разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».

    Начальная цена

    6 845 442,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные»."

    Кол-во: 2

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