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Номер извещения
ГП144514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
Почтовый адрес
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4102
Факс
+7 846 233-46-96
Адрес электронной почты
Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизова Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 16:00 GMT +303.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144514Дата и время окончания срока приема заявок разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».Самара
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 16:0003.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144514Дата и время вскрытия заявок разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».Самара
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 16:0008.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144514Подведение итогов не позднее разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».Самара
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144514Подведение итогов не позднее разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».
Начальная цена
6 845 442,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Адрес местонахождения
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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