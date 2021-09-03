разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144514 Уникальный номер закупки Номер закупки 133 Наименование закупки разработка специальных технических условий, обоснования безопасности «Опасных производственных объектов», расчетов пожарных рисков, подготовки отчётов согласно п. 6 статьи 15 ФЗ-384, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в рамках проекта 1344 «Реконструкция сооружений ПСП «Головные» и сооружений на нефтепроводе от ВПСН 148 км автодороги «Усинск - Харьяга» до ПСП «Головные». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ Юридический адрес 443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93, Почтовый адрес 443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93 Контактный телефон +7 846 276-26-00 доб. 4102 Факс +7 846 233-46-96 Адрес электронной почты Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru Ф.И.О. контактного лица Сизова Ирина Сергеевна Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru