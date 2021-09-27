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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 9-16. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144508
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 9 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1) - ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
12805233.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1280523.30
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1290423.3
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 9-16. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144508
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 10 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1) - ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
36261506.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3626150.60
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3636050.6
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 9-16. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144508
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 11 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1) - ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
428255.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
42825.50
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
52725.5
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 9-16. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144508
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 12 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1) - ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
1064893.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
106489.30
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
116389.3
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 9-16. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144508
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 13 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1) - ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
727727.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
72772.70
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
82672.7
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 9-16. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10.
Номер извещения
ГП144508
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 14 - Фланцы 1-50*16 ст.20 (60,000 ШТ), Фланцы 3-80*160 (45,000 ШТ), Фланцы 3-100*63 ст.20 (10,000 ШТ), 32_СОЕДИНЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ДУ50 РУ1,6МПА (1,000 ШТ), Тройник 159*8 ст.09Г2С (1,000 ШТ), Тройник 159*8-108*5 ст.09Г2С (2,000 ШТ), Тройник 89*6-57*4 ст.09Г2С (5,000 ШТ) - ГТМ Белоусовское ЛПУМГ
Начальная цена
100901.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10090.10
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
19990.1
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 9-16. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Брянский район, с. Глинищево, ул. П. Яшенина, дом № 1А
Номер извещения
ГП144508
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 15 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1) - ГТМ Брянское ЛПУМГ.
Начальная цена
76718.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 9-16. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Семилуки, ул. Курская, д. 111.
Номер извещения
ГП144508
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 16 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1), ГТМ Воронежское ЛПУМГ
Начальная цена
9969.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
996.90
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
10896.9
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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