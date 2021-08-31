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    Главная / Торги / Закупка трубной продукции

    Закупка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание.7z

    Договор поставки.7z

    Форма_ТКП.xlsx

    Анонс.docx

    Информационное письмо.pdf

    АП003081_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 16:00 GMT +331.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 15:4230.09.2021 15:4230.09.2021 15:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003081Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 15:4230.09.2021 15:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003081Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.160

    Трубы стальные водогазопроводные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034734/name/614339d5d938f3.23416178

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная водогазопроводная, Dу=63мм"

    Кол-во: 450

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