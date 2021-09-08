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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34

    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144738Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144738

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    46.08.21-ОЗП

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 18:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_СМР.DOCX

    Документация_запрос_ОЗП_СМР_на_объекте_Заказчика__1_.docx

    Извещение_ОЗП_СМР_на_объекте_Заказчика.docx

    Извещение_об_изменении_срока_ОЗП_Выполнение_строительно_монтажных_работ.docx

    Рабочая_документаци_1.zip

    Рабочая_документация_2.zip

    выписка_из_протокола_СМР_Верейская_6_эт..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    +7 916 541-49-54

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    smolnikova_vv@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смольникова Виктория Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:00 GMT +308.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144738Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 15:0008.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144738Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 18:0021.09.2021 18:0021.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144738Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 18:0021.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144738Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений в БЦ «Верейская Плаза-4» расположенного по адресу г. Москва, ул. Верейская д.29, стр. 34

    Начальная цена

    75 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    43.29.1

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031595/name/613f60d5425626.26707176

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ на объекте Заказчика"

    Кол-во:

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