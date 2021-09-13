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    Главная / Торги / Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых

    Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589908

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    26.08.2021 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АД_контейнер_20ф.docx

    Приложение___1_к_разделу_2.docx

    Раздел_4_Расч_т_НМЦД.xlsx

    Приложение_к_спецификации_Договора.docx

    Раздел_5_Договор_проект.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    korobova@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коробова Анастасия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.09.2021 14:0016.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589908Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь

    Дата и время проведения

    20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110589908Дата и время проведения Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 14:0020.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589908Подведение итогов не позднее Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589908Подведение итогов не позднее Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых

    Начальная цена

    1 940 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21.110

    Контейнеры общего назначения (универсальные)

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20.5

    Производство грузовых контейнеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых"

    Кол-во: 2.00000

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    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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