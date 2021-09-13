www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110589908
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
26.08.2021 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
{}
Адрес электронной почты
korobova@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коробова Анастасия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Симферополь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.09.2021 14:0016.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589908Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь
Дата и время проведения
20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110589908Дата и время проведения Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 14:0020.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589908Подведение итогов не позднее Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовыхСимферополь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контейнеров стандартных двадцатифутовых
Начальная цена
1 940 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
29.20.21.110
29.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.