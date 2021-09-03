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    Главная / Торги / КО №1080/КО - Клапаны высокого давления и запчасти для филиала "Невский" (D21NP00927)

    КО №1080/КО - Клапаны высокого давления и запчасти для филиала "Невский" (D21NP00927)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589763Дата и время окончания срока приема заявок КО №1080/КО - Клапаны высокого давления и запчасти для филиала "Невский" ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589763

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №1080/КО - Клапаны высокого давления и запчасти для филиала "Невский" (D21NP00927)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1080_КО_1_168_ТГК_КО_22.09.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 520

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ssolopov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солопов Семен Александрович

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №1080/КО - Клапаны высокого давления и запчасти для филиала "Невский" ПАО «ТГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.11.202103.11.2021 23:5903.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589763Подведение итогов не позднее КО №1080/КО - Клапаны высокого давления и запчасти для филиала "Невский" ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №1080/КО - Клапаны высокого давления и запчасти для филиала "Невский" ПАО «ТГК-1»

    Начальная цена

    6 637 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12

    Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30.1

    Производство паровых котлов и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039380/name/614b1abc515067.15656787

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №1080/КО - Клапаны высокого давления и запчасти для филиала "Невский" ПАО «ТГК-1»"

    Кол-во: 694

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