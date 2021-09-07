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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110589737
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка учебной литературы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 15:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460060, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карпова, 1/2
Почтовый адрес
460060, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карпова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 43-67-79
Факс
Адрес электронной почты
87@orenschool.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболевская Елена Петровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка учебной литературы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка учебной литературы
Начальная цена
1 306 122,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОАУ СОШ № 87
Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 87
Адрес местонахождения
460060, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карпова, 1/2
58.11.11
58.11
Документация лота
Кол-во: 2515.00000
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