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Номер извещения
АП003080
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Контактный телефон
+7 812 448-24-01
Адрес электронной почты
Zanezhenkov.AA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занеженков Андрей Александрович
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 18:00 GMT +323.09.2021 18:0023.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-кассовой техники и фискальных накопителейСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей
Официальный сайт, на котором размещена документация
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