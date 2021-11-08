www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144510
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 910 457-24-81
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
grudinin.da@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грудинин Дмитрий Альбертович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.11.2021 17:00 GMT +330.11.2021 17:0030.11.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144510Дата и время окончания срока приема заявок Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.Москва
Подведение итогов не позднее
01.12.2021 09:0001.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144510Подведение итогов не позднее Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.
Начальная цена
5 689 646,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
28.99.39.190
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 34
Кол-во: 1
Кол-во: 114
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 232
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4.97
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 83
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 215
Кол-во: 80
Кол-во: 530
Кол-во: 1055
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 4441
Кол-во: 612
Кол-во: 255
Кол-во: 1379
Кол-во: 14
Кол-во: 22
Кол-во: 1
Кол-во: 37
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 1.1
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 37
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 45
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 1000
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1620
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 19
Кол-во: 6
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 32
Кол-во: 11
Кол-во: 41
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 142
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3500
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 26
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 62
Кол-во: 821
Кол-во: 239
Кол-во: 81
Кол-во: 37
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.