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    Главная / Торги / Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.

    Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2021 17:0030.11.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144510Дата и время окончания срока приема заявок Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144510

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

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    Копия_Форма_ТКП_оборудов_ММ_инстр.xlsx

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    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.11.2021 17:00 GMT +330.11.2021 17:0030.11.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144510Дата и время окончания срока приема заявок Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2021 09:0001.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144510Подведение итогов не позднее Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.12.202101.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144510Подведение итогов не позднее Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация инструмента ручного ,электрического, бензинового, средств малой механизации в г. Вологда.

    Начальная цена

    5 689 646,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат для сварки полипропиленовых труб Wester"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аппарат окрасочный ASpro 2000 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Аппарат окрасочный ASpro 2200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Бензобур ADA Ground"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Бензокоса ECHO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Бензокоса Stihl"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Бензокоса Stihl FS-450К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Бензокоса ЕСНО CLS-5800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бензопила"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Бензопила Makita DCS34-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Бензопила Stihl MS 180"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Бензопила Stihl MS 230-14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Цепь для бензопилы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Бензопила Champion 237"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Бензопила Stihl MS 180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Бензопила Stihl MS 250-14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Бензопила Stihl MS 250-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Бензопила Stihl MS 250С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Бетономеситель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Бита для шуруповерта"

    Кол-во: 34

    "Позиция 21"

    "Бита для шуруповерта шестигранная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Бур"

    Кол-во: 114

    "Позиция 23"

    "бур 6*160 по бетону"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "бур по бетону"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "бур 150*1000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "бур 150*3000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "бур 200*2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "бур 200*3000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "бур 200*500 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "бур 250*2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "бур 250*3000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "бур 250*500 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "бур 300*2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "бур 300*3000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "бур 350*500 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "бур 400*1000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "бур 400*2000 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "бур 400*3000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "бур 450*3000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "бур 500*3000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "бур 500*500 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "бур 550*3000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Бур SDS Max"

    Кол-во: 18

    "Позиция 44"

    "бур SDS+ 30*600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Бур Макита 50Х450/570мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Бур ручной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Бур ручной 450 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Бутылка ПЭТ"

    Кол-во: 232

    "Позиция 49"

    "Вал гибкий с вибронаконечником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Вентилятор 1.25ЭВ-2.8-6-3270 У4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Вентилятор ВО-1,7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Вентилятор ВО-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Вентилятор ВО-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Вентилятор ВО-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Вентилятор канальный ВКК 250М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Вентилятор напольный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Вентилятор эл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Весы платформенные МВСК-20-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Вибратор высокочастотный погружной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Вибратор электрический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Виброплита MSR60-4 бензиновая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Виброплита STURM бензин.РС8806Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Виброплита VMR-115/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Виброплита электрическая 220 в ВУ-11-75Е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Виброрейка РВ-1 1500*330*320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Вибротрамбовка Champion"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "водонагреватель Thermex ERS 150-V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "водонагреватель Thermex IF 100V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "водонагреватель Thermex TIP 700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Водонагреватель проточный ЭВАН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Водосчетчик фланцевый Э-150Ф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Водосчетчик фланцевый Э-50Ф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "вольтамперфазометр - Парма ВАФ-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Вольтметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Гвоздодер"

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Головка торцевая 54мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Головка ударная 42 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Головка ударная 44 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Головка ударная 45 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Головка ударная 46 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Головка ударная 47мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Головка ударная 48 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Головка ударная 50 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Головка ударная 55 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Диск пильный по дереву"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Диск для триммера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Диск-фреза STIHL 200/22 25,4 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Диск-фреза STIHL 225/24 20,4 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Дозатор абразива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Домкрат 20 т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Домкрат 25 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Домкрат 50 т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Домкрат винтовой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Домкрат кабельный винт.ДК-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Домкрат кабельный винт.ДК-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Доска обрезная антисептированная 40"

    Кол-во: 4.97

    "Позиция 97"

    "Дрель AEG SBE 630 RV"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Дрель AEG SBE 750 RZ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Дрель BOSCH Advanced 900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Дрель BOSCH GSB 13 RE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Дрель BOSCH GSB 16 RE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Дрель ELITECH ДУ 900/ 2РЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Дрель MAKITA 6408"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Дрель MAKITA 6413"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Дрель MAKITA HP 1640"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Дрель METABO SBE 650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Дрель REBIR IE 1305-16/1300 R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Дрель аккумуляторная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Дрель аккумуляторная AEG BS12 G3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Дрель аккумуляторная AEG BS18 G3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Дрель аккумуляторная BOSCH GSR 140-LI"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Дрель аккумуляторная BOSCH GSR 180-LI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Дрель аккумуляторная BOSCH GSR 1800-LI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Дрель аккумуляторная HILTI SFC 22-A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Дрель аккумуляторная MAKITA 6261 D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Дрель аккумуляторная MAKITA 6271 D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Дрель аккумуляторная MAKITA 6281 D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Дрель аккумуляторная MAKITA HP 457 D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Дрель аккумуляторная METABO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Дрель аккумуляторная Интерскол ДА-10/12М3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/ 1200 ЭРП 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "дрель ударная 1100Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Дрель электрическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Еврокуб 1000л с 2 ТЭН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Завеса тепловая BALLU BHC-6000 SR 220В 6кВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Зубило плоское"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Катушка для проволоки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Кислота паяльная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Ключ 6-гранный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "клещи измерительные д/MRU-105/120/200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Клещи обжимные для кабеля"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Клещи обжимные для ленты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "клещи передающие N-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Клещи токоизмерительные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Клещи токоизмерительные FLUKE 317"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "клещи электроизмерительные СМР-1006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Ключ гаечный комбинированный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Ключ гаечный комбинированный 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Ключ гаечный комбинированный 24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Ключ гаечный комбинированный 30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Ключ гаечный накидной ударный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 142"

    "Ключ гаечный накидной ударный 36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Ключ гаечный накидной ударный 46"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Ключ гаечный накидной ударный 55"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Ключ гаечный накидной ударный 85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Ключ гаечный рожковый"

    Кол-во: 11

    "Позиция 147"

    "Ключ гаечный рожковый 24х27"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Ключ гаечный рожковый 27х32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Ключ гаечный рожковый 30х32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Ключ гаечный рожковый ударный 36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Ключ гаечный рожковый ударный 46"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Ключ динамометрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Ключ для зажима"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Ключ разводной"

    Кол-во: 14

    "Позиция 155"

    "Ключ трещетка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 157"

    "Компрессор CALE-50 Aurora"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Компрессор PATRIOT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Конвектор бытовой электрический"

    Кол-во: 83

    "Позиция 160"

    "Краскомешалка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "краскопульт КРДП-3 ручного действия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Краскораспылитель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Круг лепестковый 125*22 Р80"

    Кол-во: 215

    "Позиция 164"

    "Круг лепестковый 125*22 Р40"

    Кол-во: 80

    "Позиция 165"

    "Круг отрезной по металлу 150*2,5"

    Кол-во: 530

    "Позиция 166"

    "Круг отрезной по металлу 230*2,5"

    Кол-во: 1055

    "Позиция 167"

    "Круг шлифовальный 200*20*32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Круг шлифовальный 250*40*76 40 К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Круг шлифовальный 250*40*76 90 К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Круг шлифовальный 300*40*76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Круг шлифовальный по металлу 125*6"

    Кол-во: 4441

    "Позиция 172"

    "Круг шлифовальный по металлу 150*6"

    Кол-во: 612

    "Позиция 173"

    "Круг шлифовальный по металлу 180*6"

    Кол-во: 255

    "Позиция 174"

    "Круг шлифовальный по металлу 230*6"

    Кол-во: 1379

    "Позиция 175"

    "Круглогубцы"

    Кол-во: 14

    "Позиция 176"

    "Кувалда"

    Кол-во: 22

    "Позиция 177"

    "Кулер для воды SONNEN TS-03 (настольный,нагрев/охлаждение) 2 крана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Лампа люминисцентная"

    Кол-во: 37

    "Позиция 179"

    "лампа паяльная 1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Лебедка рычажная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 181"

    "Лебедка электрическая KCD 500/1000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Ледоруб-топор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Лезвия для техн. ножа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 184"

    "лен сантехнический (кг)"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 185"

    "Леса строительные"

    Кол-во: 16

    "Позиция 186"

    "Лестница 1 секция"

    Кол-во: 5

    "Позиция 187"

    "Лестница 3 секции"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Лестница 4 м."

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Линейка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "линейка поверочная 1500мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Лобзик AEG"

    Кол-во: 3

    "Позиция 192"

    "Лобзик CROWN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Лобзик MAKITA 4329"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Лобзик Зубр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Манометр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 196"

    "Манометр d 150 мм ТМ-610Р.00(0-40МРа)М20х1,5.1,5*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Манометр жидкостный G1/4.1.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Манометр кислородный 2,5 кг/см2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 199"

    "Манометр кислородный 25 кг/см2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "манометр МТ-100/1,6МПа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 201"

    "Манометр пропановый 6 кг/см2"

    Кол-во: 13

    "Позиция 202"

    "Машина шлифовальная ленточная MAKITA 9911"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Машинка для резки труб "Орбита""

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Машинка для резки труб Zinser"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Микрометр 100-125мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Микрометр 125-150мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "микрометр МК 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "микроомметр Ф4104-М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Мойка KARCHER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Молоток отбойный MAKITA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Молоток отбойный пневматический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Молоток печника"

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "Молоток слесарный"

    Кол-во: 37

    "Позиция 214"

    "Монтировка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Мотопомпа CHAMPION GTP80 для грязной воды"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Мотопомпа Champion GTP82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Набор бит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Набор головок 8-32 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Набор головок ударных торцевых 24-41мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Набор губцевый инструмент, диэлектрический, высоковольтный 7 предметов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Инструмент губцовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 222"

    "Инструмент для загиба крюков 810 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Инструмент для разделки кабелей КСП-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Инструмент для снятия полупроводящего слоя с жил"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Набор инструмента универсальный 127 предм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "набор инструментов 216 пред."

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Набор инструментов 82 пред."

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "набор инструмента универсальный 108 предм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Набор инструмента универсальный 128 предм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Набор инструментов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 231"

    "Набор инструментов 19 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Набор клейм буквы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Набор клейм цифры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Набор ключей комбинированных 12 шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 235"

    "Набор ключей комбинированных 25 шт. 6-32 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "Набор ключей комбинированных 9 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Набор ключей комбинированных DEXTER CR-V 12 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Набор ключей накидных 8 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Набор ключей рожковых 12 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Набор ключей шестигранных 10 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 241"

    "Набор метчиков и плашек"

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "набор надфилей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "набор напильников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Набор отверток 4 шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "Набор отверток 6 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Набор отверток диэлектрических"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Набор переходников"

    Кол-во: 5

    "Позиция 248"

    "Набор пресс-клещи КВТ СТК+4 в прочной тканевой сумке {75907}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Набор стамесок 4шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 250"

    "Напильник"

    Кол-во: 15

    "Позиция 251"

    "Насадка"

    Кол-во: 45

    "Позиция 252"

    "Насос MGF Компакт-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Насос WQ1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Насос вихревой Aquamotor"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Насос Вихрь ПН-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Насос водный погружной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 257"

    "насос Г11-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Насос дренажный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 259"

    "Насос кислотный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Насос ручной опрессовочный "Сатурн НИР-25""

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Насос ручной опрессовочный НА-250 250 атм Ампика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Натяжитель полимерной ленты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Нож технический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Ножницы по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 265"

    "Ножницы секторные НС-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Ножовка по дереву"

    Кол-во: 8

    "Позиция 267"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 6

    "Позиция 268"

    "Оборудование насосное АР35В.50.06.A1V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Огнетушитель ОП-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 270"

    "Отвертка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 271"

    "Отвес 200г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 272"

    "Пассатижи"

    Кол-во: 14

    "Позиция 273"

    "патрон д/дрели"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Патрон монтажный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 275"

    "Паяльник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 276"

    "Перфоратор AEG KH5E"

    Кол-во: 3

    "Позиция 277"

    "Перфоратор AEG MH5G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DBR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Перфоратор DNIPRO-M ПЭ4020 БМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Перфоратор HILTI TE 7-C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Перфоратор MAKITA НR 2450 FT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Перфоратор MAKITA НR 2470"

    Кол-во: 5

    "Позиция 283"

    "Перфоратор MAKITA НR 2470 FT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Перфоратор MAKITA НR 2610"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Перфоратор MAKITA НR 2611 FT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-22/ 620 ЭР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-32/ 950 ЭВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "пика к пневмомолотку"

    Кол-во: 5

    "Позиция 289"

    "Пила дисковая AEG KS 55-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Пила дисковая AEG KS 66-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 291"

    "Пила дисковая HAMMER CRP 1800D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Пила дисковая HITACHI C6SS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Пила дисковая HITACHI C7SS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Пила дисковая MAKITA 5705R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Пила дисковая MAKITA 5903R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Пила дисковая REBIR RZ2-70-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Пила цепная электрическая MAKITA UC3530A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Пирометр SolarTech IR 820"

    Кол-во: 2

    "Позиция 299"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 4

    "Позиция 300"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 3

    "Позиция 301"

    "Пистолет для продувки 1/4""

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Пистолет монтажный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Плиткорез"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "плиткорез Delmaxx DTS-400 550Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Плиткорез SP-250/1.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "плиткорез ЗУБР 600Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "плиткорез эл.Pro 300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Пломба номерная"

    Кол-во: 1620

    "Позиция 309"

    "Пломбиратор с гравировкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 310"

    "Пневмозубило"

    Кол-во: 4

    "Позиция 311"

    "Пневмостеплер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "полотно д/ножовки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 313"

    "Правило трапеция"

    Кол-во: 3

    "Позиция 314"

    "Правило-уровень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Пресс гидравлический ПГР-120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 316"

    "Пресс гидравлический ПГР-240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Пресс гидравлический ПГР-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 318"

    "Пресс гидравлический ПГР-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Пресс-инструмент ручной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Прибор для измерения длины кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Прибор коррозийных исследований ПКИ-0,2М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Прибор проверки пож.кранов НРS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "припой (кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Пуско-зарядное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "Пушка тепловая (электрокалорифер) ЭК 9П УЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Пушка тепловая Ballu BHP-3.000C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Пушка тепловая Ballu BHP-Р-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 328"

    "Пушка тепловая Ballu BHP-Р-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 329"

    "Пушка тепловая ENGY PTC 3000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 330"

    "Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M (17кВт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Пушка тепловая газовая Ballu BHG-40 (33кВт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Пушка тепловая дизельная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 333"

    "Пушка тепловая дизельная Ballu BHDP-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 334"

    "Пушка тепловая РЕСАНТА ТЭП-3000К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 335"

    "Пушка тепловая СФО-9 ebmpapst"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Пушка тепловая ТЕПЛОМАШ КЭВ-3С31Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "ПШМ AEG GS 500E"

    Кол-во: 5

    "Позиция 338"

    "ПШМ AEG GSL 600E"

    Кол-во: 2

    "Позиция 339"

    "ПШМ CROWN CT13307"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "ПШМ MAKITA GD0600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "ПШМ PATRIOT DG600"

    Кол-во: 5

    "Позиция 342"

    "пылесос BOSCH 11-21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "пылесос DELVIR JUSTO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Радиатор маслянный бытовой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 345"

    "Резец правый 30 град."

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Рубанок электрический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Рубанок электрический ВИХРЬ Р-82/800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Рулетка 10 м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 349"

    "Рулетка 5 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 350"

    "Рулетка 50 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 351"

    "Рулетка 7,5 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 352"

    "Сверло"

    Кол-во: 9

    "Позиция 353"

    "сверло (10.09)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "Сверло по бетону 6,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 355"

    "Сверло по металлу 12,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 356"

    "Сверло по металлу 2,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 357"

    "Сверло по металлу 3,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 358"

    "Сверло по металлу 4,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 359"

    "Сверло по металлу 5,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 360"

    "Сверло по металлу 8,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 361"

    "Стамеска"

    Кол-во: 1

    "Позиция 362"

    "Станок зиговочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Станок зиговочный ручной Stalex RM-08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Станок точильный STURM BG60152"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "Станция насосная NSS-600/36P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "Станция насосная Вихрь АСВ-1200/24Ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 367"

    "Стеклорез"

    Кол-во: 1

    "Позиция 368"

    "Степлер строительный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 369"

    "Стремянка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Талреп кольцо-кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 371"

    "Таль ручная подвесная шестеренная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 372"

    "Таль ручная рычажная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Таль цепная ручная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 374"

    "Тележка гидравлическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Тележка для перевозки одного баллона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "термометр жидкост."

    Кол-во: 9

    "Позиция 377"

    "Термометр контактный ТК-5 с зондом"

    Кол-во: 19

    "Позиция 378"

    "Тигель-форма"

    Кол-во: 6

    "Позиция 379"

    "тигель-форма одноразовая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 380"

    "Тиски слесарн.поворотные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 381"

    "Толщиномер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "Толщиномер покрытий Elcometer 456 тип F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Толщиномер ультразвуковой А1207"

    Кол-во: 2

    "Позиция 384"

    "Тонометр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 385"

    "Трубогиб JHPB-2 JET 330300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 386"

    "Трубогиб RIDGID 612 М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Трубогиб гидравлический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 388"

    "Угольник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 389"

    "Угольник 600*400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "Удлинитель 50м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Удлинитель ASproдля краскопульта"

    Кол-во: 6

    "Позиция 392"

    "Удлинитель производственный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 393"

    "Удлинитель силовой на катушке 30 м"

    Кол-во: 11

    "Позиция 394"

    "Удлинитель силовой на катушке 50м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 395"

    "Уровень 1000 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 396"

    "Уровень 1500 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 397"

    "Уровень 2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 398"

    "Уровень 400 мм магнитный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 399"

    "Уровень 600 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 400"

    "Уровень 600 мм магнитный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 401"

    "Уровень 800 мм магнитный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 402"

    "Уровень рамный 200 мм 0,10мм/м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 403"

    "Уровень электронный Elitech 2210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 404"

    "Усилитель мультипликаторкрутящего момента"

    Кол-во: 2

    "Позиция 405"

    "устройство дистанц.поджига ж31-р122"

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "Устройство на тележке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Устройство эл.механ. запирающее ЭМЗУ "Рубеж-М" БАЖК.425722.005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "УШМ AEG WS 10-125"

    Кол-во: 14

    "Позиция 409"

    "УШМ AEG WS 2200-230MS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 410"

    "УШМ AEG WS 8-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 411"

    "УШМ BOSCH 125"

    Кол-во: 7

    "Позиция 412"

    "УШМ BOSCH 230"

    Кол-во: 2

    "Позиция 413"

    "УШМ HILTI AG 125-13S"

    Кол-во: 12

    "Позиция 414"

    "УШМ HILTI AG 230-24D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 415"

    "УШМ MAKITA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "УШМ MAKITA 9069"

    Кол-во: 32

    "Позиция 417"

    "УШМ MAKITA 9558"

    Кол-во: 11

    "Позиция 418"

    "УШМ MAKITA 9565"

    Кол-во: 41

    "Позиция 419"

    "УШМ MAKITA GA 5030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 420"

    "УШМ MAKITA GA 9020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "УШМ аккумуляторная Elitech"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "УШМ аккумуляторная Makita"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "УШМ аккумуляторная Milwaukee"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "УШМ Интерскол 180/1800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Рукав 18х27 мм P-16 bar"

    Кол-во: 50

    "Позиция 426"

    "Рукав всасывающий 150 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 427"

    "Рукав всасывающий 65 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 428"

    "Рукав всасывающий 80 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Рукав напорный 150 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 430"

    "Рукав напорный 38 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Рукав напорный 50 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 432"

    "Рукав напорный 65 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 433"

    "Рукав напорный 75 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 434"

    "Рукав напорный 80 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 435"

    "Рукав пескоструйный 25*39"

    Кол-во: 142

    "Позиция 436"

    "Рукав пескоструйный 32*48"

    Кол-во: 40

    "Позиция 437"

    "Слани под экскаватор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Сцепление крабовое для рукава 25*39мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 439"

    "Сцепление крабовое для рукава 32*48мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 440"

    "Шланг высокого давления 1,8 м 1/4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 441"

    "Шланг для насоса НА-250 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Фен технический MAKITA HG5012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 443"

    "Фен технический RYOBI EHG2000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 444"

    "Фен технический СПЕЦ БПВ-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 445"

    "Заклепочник"

    Кол-во: 7

    "Позиция 446"

    "Кабелерез"

    Кол-во: 3

    "Позиция 447"

    "Клупп ручной Brexit B-Cut 2 PRO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "кляммер"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 449"

    "Ламинатор А4 NR 901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Лента мерная 30м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 451"

    "Лубрикатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 452"

    "Проводник заземляющий П-750"

    Кол-во: 26

    "Позиция 453"

    "Развальцовка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 454"

    "Растяжка 10 т. Nordberg"

    Кол-во: 2

    "Позиция 455"

    "Фильтр для пистолета"

    Кол-во: 8

    "Позиция 456"

    "Футляр для двух зондов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 457"

    "Хвостовик длинный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 458"

    "Цепь 2ПР-12,7-3180 198 зв."

    Кол-во: 1

    "Позиция 459"

    "шланг NR д/насоса SPX"

    Кол-во: 8

    "Позиция 460"

    "Частотомер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 461"

    "Шаблон Красовского"

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Шаблон Ушерова-Маршака"

    Кол-во: 1

    "Позиция 463"

    "Шланг садовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 464"

    "Штангенциркуль 125 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 465"

    "Штангенциркуль 250 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 466"

    "Щетка дисковая для УШМ 115 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 467"

    "Щетка дисковая для УШМ 150 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 468"

    "Щетка дисковая для УШМ 175 мм"

    Кол-во: 62

    "Позиция 469"

    "Щетка дисковая для УШМ 178 мм"

    Кол-во: 821

    "Позиция 470"

    "Щетка дисковая для УШМ 200 мм"

    Кол-во: 239

    "Позиция 471"

    "Щетка чашка для УШМ 100 мм"

    Кол-во: 81

    "Позиция 472"

    "Щетка чашка для УШМ 125 мм"

    Кол-во: 37

    "Позиция 473"

    "Щетка чашка для УШМ 150 мм"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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