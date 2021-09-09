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    Главная / Торги / Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД России

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590301Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    452/ИН-21

    Наименование закупки

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме

    Дата публикации

    26.08.2021 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.Документация_452_ИН_21.doc

    3._Проект_договора_ДМС_2021_2022_с_изм._п._7.1.doc

    6.Перечень_изменений_от_02.09.2021.docx

    4.Приложение_1_к_договору.xls

    5.Приложение_1а_к_договору.xls

    2.Техническое_задание.doc

    протокол__468_2_2021_ИН_от_10.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 09:00 GMT +309.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590301Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 10:0009.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110590301Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 10:0010.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590301Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590301Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников, оформленных по срочным трудовым договорам, во исполнение договоров оказания услуг российским и иностранным организациям - заказчикам филиала ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    4 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.1

    Страхование медицинское

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029887/name/613b0a72e67f01.91940292

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Начальный (максимальный) размер страховой премии на 1 чел. (в руб.), в соответствии с программами страхования, заявленными в Техническом задании, составляет"

    Кол-во: 1

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