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    Главная / Торги / МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-МТР-0119)

    МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-МТР-0119)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589711Дата и время окончания срока приема заявок МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-МТР-0119)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос_ДВ_ДПИ_mi_110.zip

    Внесение_изменений_mi_110_30.08.zip

    mi_110_30.08.zip

    Внесение_изменений_mi_110.zip

    Перенос_ДВ_mi_110_08.09.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 406

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nantipina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антипина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.10.202122.10.2021 23:5922.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589711Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 23:5922.10.2021 23:5922.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589711Подведение итогов не позднее МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 23:5922.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589711Подведение итогов не позднее МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    45 856 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Адрес местонахождения

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Классификатор ОКПД2

    46.18

    Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №110/МИ - Текстильная продукция для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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