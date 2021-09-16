Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ, работ по разработке технической документации, работ по созданию научно-технической продукции, иных работ на тему «Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добычей»

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ, работ по разработке технической документации, работ по созданию научно-технической продукции, иных работ на тему «Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добычей»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003079Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добыСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0076642-356-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ, работ по разработке технической документации, работ по созданию научно-технической продукции, иных работ на тему «Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добычей»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Контактный телефон

    +7 812 313-69-24 доб. 3515

    Адрес электронной почты

    UZPU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефременко Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добы

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 18:00 GMT +316.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003079Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добыСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добы

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237236
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    593865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087723
    Поставка выключателей элегазовых ВГТ-110 кВ для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Железногорск-Илимский
    Поставка выключателей элегазовых ВГТ-110 кВ для нужд ОП АО "Электросеть" в г....
    594641
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    6 246 976
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202003
    Арматура трубопроводная_краны АРС
    Арматура трубопроводная_краны АРС
    594640
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213481
    Запрос предложений. Градирня
    Запрос предложений. Градирня
    588099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201846
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    585875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202002
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ТимберТранс)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594637
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087663
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    594635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 384 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить