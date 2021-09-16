Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ, работ по разработке технической документации, работ по созданию научно-технической продукции, иных работ на тему «Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добычей»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003079 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0076642-356-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ, работ по разработке технической документации, работ по созданию научно-технической продукции, иных работ на тему «Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добычей» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79 Контактный телефон +7 812 313-69-24 доб. 3515 Адрес электронной почты UZPU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Ефременко Юлия Сергеевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добы Дата и время окончания срока приема заявок 16.09.2021 18:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003079 Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добы Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добы Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт