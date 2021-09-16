www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП003079
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ, работ по разработке технической документации, работ по созданию научно-технической продукции, иных работ на тему «Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добычей»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Контактный телефон
+7 812 313-69-24 доб. 3515
Адрес электронной почты
UZPU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефременко Юлия Сергеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добы
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 18:00 GMT +316.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003079Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добыСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка и программная реализация алгоритмов моделирования процессов течения многофазного флюида для решения задач управления добы
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.