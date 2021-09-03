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Номер извещения
ГП144530
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 17:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 495 249-05-05 доб. 55142
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
neretin_a@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Неретин Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144530Дата и время окончания срока приема заявок Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"Москва
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 11:0017.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144530Подведение итогов не позднее Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указано в Техническом заданиию Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретину Александру Андреевичу, тел.: 8(495)249-05-05 (доб.55142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка оборудования-г. Архангельск, ул. Дрейра д.66/ ПНР -ЯНАО, Тазовский р-нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
25.29.99.000
28.13.14.110
36.00.20.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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