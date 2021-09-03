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    Главная / Торги / Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"

    Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144530Дата и время окончания срока приема заявок Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144530

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 17:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_2_емкость.xlsx

    ТЗ_на_станции_БКИ_90_м3_сутки.pdf

    информационное_письмо_о_порядке_взаимодействия_в_рамках_Госконтракта.pdf

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Доп._Список_документов_к_Заявке_участника.doc

    Прил.4_Договор_на_ШМР_и_ПНР.DOCX

    Прил.3_Договор_на_ТМЦ_для_ЛЗС.doc

    ТЗ_на_емкость_30м3__насосная_станция_5м3час.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 495 249-05-05 доб. 55142

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144530Дата и время окончания срока приема заявок Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 11:0017.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144530Подведение итогов не позднее Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144530Подведение итогов не позднее Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку системы ВОС, емкости для питьевой воды объёмом 30м3, насосного оборудования для нужд АО "МРТС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом заданиию Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретину Александру Андреевичу, тел.: 8(495)249-05-05 (доб.55142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка оборудования-г. Архангельск, ул. Дрейра д.66/ ПНР -ЯНАО, Тазовский р-нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 30 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Договор поставки будет заключен с АО "МРТС".
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    25.29.99.000

    Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    36.00.20.110

    Услуги по очистке и подготовке воды для водоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод АС БИО серии БКИ производительностью 90м3/сутки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Запасные части, инструменты и принадлежности (далее ЗИП)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Шеф-монтажные и пусконаладочные работы для АС БИО"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Емкость для питьевой воды 30 м3 (нержавейка)"

    Кол-во: 3

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