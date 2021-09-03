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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110589691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме № 03-243-2021 по отбору организации для поставки программного обеспечения ГРАНД-смета
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 15:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 276-99-60
Факс
--
Адрес электронной почты
smirnov@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Начальная цена
1 632 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
26.20
26.20
Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 38
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 9
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