Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

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В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» в течение года" Кол-во: 25

"Позиция 2" "Право на использование обновлений версий ПК «ГРАНД-Смета» в течение года" Кол-во: 38

"Позиция 3" "Обновление территориальных единичных расценок (ТЕР) в редакции 2014 года по Воронежской области" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Право на использование ПК "ГРАНД-Смета 2021" на одно рабочее место" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Право на использование базы данных «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства», на одно рабочее место" Кол-во: 9