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    Главная / Торги / МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» (D21NP00891)

    МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» (D21NP00891)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589701Дата и время окончания срока приема заявок МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589701

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» (D21NP00891)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _1_О_переносе___1075_МИ.rar

    Документация и извещение

    Документация и извещение

    1075_МИ_1_4_ТГК_МИ_29.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 463

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    skaraeva@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Караева Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.11.202103.11.2021 23:5903.11.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589701Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2021 23:5903.11.2021 23:5903.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589701Подведение итогов не позднее МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.202103.11.2021 23:5903.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589701Подведение итогов не позднее МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    9 432 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    157 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    157 200,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    35.11.1

    Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045323/name/61546de6096ac1.14123001

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №1075/МИ - Техническое перевооружение пассажирского лифта рег.№ 021594 ТЭЦ-22 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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