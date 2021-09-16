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Номер извещения
32110589694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
26.08.2021 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
v.mihailova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Виктория Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589694Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2021 14:0016.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589694Дата и время вскрытия заявок Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Подведение итогов не позднее
26.10.2021 18:0026.10.2021 18:0026.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589694Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
807 650,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
20.4
20.4
Документация лота
Кол-во:
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