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    Главная / Торги / Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589694Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589694

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    26.08.2021 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Моящиеся__чистящие_сред_ва.zip

    Вопрос___3_Моющие__чистящие_средства.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589694Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2021 14:0016.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589694Дата и время вскрытия заявок Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    26.10.2021 18:0026.10.2021 18:0026.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589694Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.10.202126.10.2021 18:0026.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589694Подведение итогов не позднее Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря и материалов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    807 650,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    Классификатор ОКВЭД2

    20.4

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1051067/name/615d9db87f1a58.36862701

    06.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во:

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