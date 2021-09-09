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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых работ по установлению охранных зон газопроводов

    Выполнение комплекса кадастровых работ по установлению охранных зон газопроводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589717Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ кадастровых по оформлению охранных зон150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110589717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    213-21

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых работ по установлению охранных зон газопроводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 15:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_элект._форме_СМП___213_21.docx

    Извещение_о_запросе_предложений_в_элек._форме_СМП___213_21.docx

    ПД_подряда_типов.___213_21.doc

    Приложение__1_к_ТЗ.docx

    Тех._задание___213_21.docx

    Итоговый_протокол_213_21.rtf

    Итоговый_протокол_213_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    4852402519

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ кадастровых по оформлению охранных зон

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589717Подведение итогов не позднее Выполнение работ кадастровых по оформлению охранных зон150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ кадастровых по оформлению охранных зон

    Начальная цена

    584 764,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030378/name/613b498fdcee26.02590998

    10.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030425/name/613b4f2670b1a8.75188026

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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