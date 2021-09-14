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Номер извещения
ГП144500
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стола качания кристаллизатора с разработкой и предоставлением рабочей конструкторской документации для МНЛЗ ПАО «Ижсталь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62293
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
mariya.buyanova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Буянова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка стола качания кристаллизатора с разработкой и предоставлением рабочей конструкторской документации для МНЛЗ ПАО «Ижсталь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 12:00 GMT +314.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144500Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стола качания кристаллизатора с разработкой и предоставлением рабочей конструкторской документации для МНЛЗ ПАО «Ижсталь»Москва
Подведение итогов не позднее
22.11.2021 18:0022.11.2021 18:0022.11.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144500Подведение итогов не позднее Поставка стола качания кристаллизатора с разработкой и предоставлением рабочей конструкторской документации для МНЛЗ ПАО «Ижсталь»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стола качания кристаллизатора с разработкой и предоставлением рабочей конструкторской документации для МНЛЗ ПАО «Ижсталь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
28
Документация лота
Кол-во: 1
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