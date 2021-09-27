Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 18:0027.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144505Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1), ГТМ УМТСиК.МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3
    Лот 4
    Лот 5
    Лот 6
    Лот 7
    Лот 8

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, д. Столбово

    Номер извещения

    ГП144505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 1 - Кабель ВВГ 4х1,5-0,66 (0,100 КМ), Опора скользящая ДУ32/125 (11,000 ШТ), КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ОК 1.000 СБ-0 (13,000 ШТ), ТР.УЗЕЛ ТРОЙНИК ТШС 720(13К60)-8,5-0,6-У (1,000 ШТ), ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ (20,000 М2) - ГТМ УМТСиК

    Начальная цена

    267204.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    26720.40

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Приложение_мтр.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    36620.4

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, пос. Газопровод.

    Номер извещения

    ГП144505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 2 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1), ГТМ УМТСиК.

    Начальная цена

    745225.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    74522.50

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Приложение_мтр.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    84422.5

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, пос. Газопровод.

    Номер извещения

    ГП144505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 3 - Кабель ВВГ 3х50+1х25-1 (0,020 КМ), Кабель КВБбШв 7х1-0,66 (0,570 КМ), Кабель АВВГ 2х4-0,66 (0,025 КМ), Кабель ВВГ 4х185-1 (0,015 КМ), Кабель ВБбШнг 2х4-0,66(ож) (0,440 КМ), Провод ППВ-ОМ 2х0,75-0,45 (0,495 КМ), Кабель КВБбШвнг 37х1,5-0,66 (0,096 КМ), Кабель КВВГЭ 27х1,5 (0,029 КМ), Кабель ввгнг-LS 3Х4 (0,010 КМ), СТАЛЬ ОЦ 0.55 ММ ЛИСТ (0,930 Т), Сталь лист.прфилир.оцинк.С21-1000-0,55*6 (2,124 Т), КРУГ Ф14 СТ20 (0,140 Т), АНТЕННАЯ ОПОРА СОФРИНО H=98 М. БЕЗ ЗАКЛА (1,000 ШТ), ТРОЙНИК ТШСР 1220(19,1К60)Х1020(16К60)-5 (3,000 ШТ), КАБЕЛЬ АВВГ 3Х25 (0,030 КМ), КАБЕЛЬ КВВГЭ 27х1,5 (0,045 КМ), КАБЕЛЬ КВБбШв 27х1,5 (0,018 КМ) - ГТМ УМТСиК

    Начальная цена

    5450797.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    545079.70

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Приложение_мтр.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    554979.7

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, пос. Газопровод.

    Номер извещения

    ГП144505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 4 - Тройник 1020(21)-7,5-0,6-ХЛ ТШС (4,000 ШТ) - ГТМ УМТСиК

    Начальная цена

    1707792.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    170779.20

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Приложение_мтр.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    180679.2

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, пос. Газопровод.

    Номер извещения

    ГП144505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 5 - Фланцы 720*6,3 (16,000 ШТ) - ГТМ УМТСиК

    Начальная цена

    4555849.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    455584.90

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Приложение_мтр.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    465484.9

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, пос. Газопровод.

    Номер извещения

    ГП144505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 6 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1) - ГТМ УМТСиК.

    Начальная цена

    2009275.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    200927.50

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Приложение_мтр.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    210827.5

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, пос. Газопровод.

    Номер извещения

    ГП144505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 7 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1), ГТМ УМТСиК.

    Начальная цена

    23653.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2365.30

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Приложение_мтр.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12265.3

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, пос. Газопровод.

    Номер извещения

    ГП144505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 8 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1), ГТМ УМТСиК.

    Начальная цена

    1156792.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    115679.20

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 00:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_торгов.DOCX

    Приложение_мтр.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    125579.2

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Жаринов Анатолий Васильевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237437
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL 8х30 (или аналог)
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL...
    594513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237435
    Бутен-1
    Бутен-1
    594501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225812
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    592427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112850
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - питатель электро - вибрационный ПТН - 200 (инв.№57.0063).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 024
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112848
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Сито полигонное 173М1 (инв.№57.0082).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП148570
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    582211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    666 204
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112840
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Смеситель литейный с дозатором (инв.№58.0503).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    61 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112839
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Консоль поворотная для шланга 036-9972-2665 (инв.№60.1085).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572093
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить