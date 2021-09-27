Наименование процедуры Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) поселение Сосенское, пос. Газопровод.

Номер извещения ГП144505

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Лот 3 - Кабель ВВГ 3х50+1х25-1 (0,020 КМ), Кабель КВБбШв 7х1-0,66 (0,570 КМ), Кабель АВВГ 2х4-0,66 (0,025 КМ), Кабель ВВГ 4х185-1 (0,015 КМ), Кабель ВБбШнг 2х4-0,66(ож) (0,440 КМ), Провод ППВ-ОМ 2х0,75-0,45 (0,495 КМ), Кабель КВБбШвнг 37х1,5-0,66 (0,096 КМ), Кабель КВВГЭ 27х1,5 (0,029 КМ), Кабель ввгнг-LS 3Х4 (0,010 КМ), СТАЛЬ ОЦ 0.55 ММ ЛИСТ (0,930 Т), Сталь лист.прфилир.оцинк.С21-1000-0,55*6 (2,124 Т), КРУГ Ф14 СТ20 (0,140 Т), АНТЕННАЯ ОПОРА СОФРИНО H=98 М. БЕЗ ЗАКЛА (1,000 ШТ), ТРОЙНИК ТШСР 1220(19,1К60)Х1020(16К60)-5 (3,000 ШТ), КАБЕЛЬ АВВГ 3Х25 (0,030 КМ), КАБЕЛЬ КВВГЭ 27х1,5 (0,045 КМ), КАБЕЛЬ КВБбШв 27х1,5 (0,018 КМ) - ГТМ УМТСиК

Начальная цена 5450797.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 545079.70

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок