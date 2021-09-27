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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, д. Столбово
Номер извещения
ГП144505
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 1 - Кабель ВВГ 4х1,5-0,66 (0,100 КМ), Опора скользящая ДУ32/125 (11,000 ШТ), КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ОК 1.000 СБ-0 (13,000 ШТ), ТР.УЗЕЛ ТРОЙНИК ТШС 720(13К60)-8,5-0,6-У (1,000 ШТ), ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ (20,000 М2) - ГТМ УМТСиК
Начальная цена
267204.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
26720.40
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
36620.4
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144505
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 2 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1), ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
745225.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
74522.50
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
84422.5
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144505
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 3 - Кабель ВВГ 3х50+1х25-1 (0,020 КМ), Кабель КВБбШв 7х1-0,66 (0,570 КМ), Кабель АВВГ 2х4-0,66 (0,025 КМ), Кабель ВВГ 4х185-1 (0,015 КМ), Кабель ВБбШнг 2х4-0,66(ож) (0,440 КМ), Провод ППВ-ОМ 2х0,75-0,45 (0,495 КМ), Кабель КВБбШвнг 37х1,5-0,66 (0,096 КМ), Кабель КВВГЭ 27х1,5 (0,029 КМ), Кабель ввгнг-LS 3Х4 (0,010 КМ), СТАЛЬ ОЦ 0.55 ММ ЛИСТ (0,930 Т), Сталь лист.прфилир.оцинк.С21-1000-0,55*6 (2,124 Т), КРУГ Ф14 СТ20 (0,140 Т), АНТЕННАЯ ОПОРА СОФРИНО H=98 М. БЕЗ ЗАКЛА (1,000 ШТ), ТРОЙНИК ТШСР 1220(19,1К60)Х1020(16К60)-5 (3,000 ШТ), КАБЕЛЬ АВВГ 3Х25 (0,030 КМ), КАБЕЛЬ КВВГЭ 27х1,5 (0,045 КМ), КАБЕЛЬ КВБбШв 27х1,5 (0,018 КМ) - ГТМ УМТСиК
Начальная цена
5450797.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
545079.70
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
554979.7
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144505
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 4 - Тройник 1020(21)-7,5-0,6-ХЛ ТШС (4,000 ШТ) - ГТМ УМТСиК
Начальная цена
1707792.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
170779.20
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
180679.2
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144505
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 5 - Фланцы 720*6,3 (16,000 ШТ) - ГТМ УМТСиК
Начальная цена
4555849.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
455584.90
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
465484.9
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144505
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 6 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1) - ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
2009275.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
200927.50
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
210827.5
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144505
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 7 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1), ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
23653.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2365.30
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12265.3
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (МТР- всего 23 лота). Лоты 1-8. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Номер извещения
ГП144505
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 8 - Материально-технические ресурсы (весь перечень указан в Приложении 1), ГТМ УМТСиК.
Начальная цена
1156792.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
115679.20
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
125579.2
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Жаринов Анатолий Васильевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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