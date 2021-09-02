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Номер извещения
ГП144499
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2021/66 Тендер на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 и Положения Банка России № 382-П в период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343229-78-29
Факс
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Адрес электронной почты
loseva@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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2021/66 Тендер на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 и Положения Банка России № 382-П в период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 21:00 GMT +302.09.2021 21:0002.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144499Дата и время окончания срока приема заявок 2021/66 Тендер на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 и Положения Банка России № 382-П в период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 гЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 21:0002.09.2021 21:0002.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144499Дата и время вскрытия заявок 2021/66 Тендер на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 и Положения Банка России № 382-П в период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 гЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 15:0023.09.2021 15:0023.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144499Подведение итогов не позднее 2021/66 Тендер на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 и Положения Банка России № 382-П в период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 гЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.202123.09.2021 15:0023.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144499Подведение итогов не позднее 2021/66 Тендер на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 и Положения Банка России № 382-П в период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 гЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2021/66 Тендер на выполнение работ по оценке информационной системы «УБРиР» на соответствие стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 и Положения Банка России № 382-П в период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТД 2021/66
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТД 2021/66Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
63
Документация лота
Кол-во: 1
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