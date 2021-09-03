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Номер извещения
ГП144497
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 250 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Почтовый адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Контактный телефон
9684089874
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Н. Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
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Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 250 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 14:00 GMT +303.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144497Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 250 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой формегород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 14:0003.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144497Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 250 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой формегород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 20:0014.09.2021 20:0014.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144497Подведение итогов не позднее Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 250 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой формегород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 20:0014.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144497Подведение итогов не позднее Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 250 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой формегород Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 250 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме
Начальная цена
295 302 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УНИВЕРСИТЕТ 2035
Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035
Адрес местонахождения
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
85.41.99.000
Документация лота
Кол-во:
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