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    Главная / Торги / Поставка "Комплексных инженерно-технических средств охраны для нужд ПАО "МОЭК" (22P10303)

    Поставка "Комплексных инженерно-технических средств охраны для нужд ПАО "МОЭК" (22P10303)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589572Дата и время окончания срока приема заявок Поставка "Комплексных инженерно-технических средств охраны для нужд ПАО "МОЭК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589572

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22P10303

    Наименование закупки

    Поставка "Комплексных инженерно-технических средств охраны для нужд ПАО "МОЭК" (22P10303)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22P10303.rar

    Итоговый_протокол___22P10303.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Koptceva_E_Iu@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копцева Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка "Комплексных инженерно-технических средств охраны для нужд ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.202112.11.2021 17:0012.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589572Подведение итогов не позднее Поставка "Комплексных инженерно-технических средств охраны для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка "Комплексных инженерно-технических средств охраны для нужд ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    2 314 180,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024924/name/613206648c98a8.60383238

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность систем обеспечения безопасности"

    Кол-во: 1.00000

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