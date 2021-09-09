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    Главная / Торги / Закупка фильтров воздушных

    Закупка фильтров воздушных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров воздушныхМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фильтров воздушных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение_к_участию_в_процедуре.docx

    Прил_4_Политика_по_деловой_этике.pdf

    Приложение_2_Формат_КП_для_заполнения.xls

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Договор_типовой_поставка_МТР.docx

    Инструкция_участника.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    a.gubanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Губанов Александр Владиленович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров воздушных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 17:30 GMT +309.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров воздушныхМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 17:3009.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144495Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров воздушныхМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 18:0023.09.2021 18:0023.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144495Подведение итогов не позднее Поставка фильтров воздушныхМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 18:0023.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144495Подведение итогов не позднее Поставка фильтров воздушныхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров воздушных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АМТП ПРР ЭкономияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный карманный для систем вентиляции ФВК-592-892-360-6-G4/K2/25 размеры - 592ммх892мм;"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-96-48-G4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Воздушный фильтр Hi-Flo O7 60+ F7 287x592x640mm 10Bags 1700m3 / h CAMFIL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Воздушный фильтр Hi-Flo M7 60+ F7 592x592x640 мм 5Bags 3400m3 / h CAMFIL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Воздушный фильтр Hi-Flo O7 F7 287x592x635mm 6Bags 1700m3 / h CAMFIL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Воздушный фильтр Hi-Flo M7 F7 592x592x635mm 12Bags 3400m3 / h CAMFIL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Воздушный фильтр Hi-Flo 7/520 50+ F7 592x592x520mm 12Bags 3400m3 / h CAMFIL"

    Кол-во: 18

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-66-48-G3 с сеткой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Воздушный еврофильтр ФВКАС-3-592-592-48-G4/K1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный ФВКас-I-66-48-G3/ОС1"

    Кол-во: 58

    "Позиция 11"

    "Картридж фильтра для контрольного фильтра ENE-FILTEE119L / Filter cartridge for safety filter ENE-FILTEE119L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Мешочные фильтры, в комплекте = 42 шт. BFG-FITA540480 / Filter bags, per set = 42 pcs BFG-FITA540480"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Мешочные фильтры, в комплекте = 42 шт. BFG-FITA540480/ Filter bags, per set = 42 pcs BFG-FITA540480"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-66-48-G4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Воздушный фильтр Hi-Flo HFGSS-F7-287x592x640-6-ATEX"

    Кол-во: 58

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-G4/K2/25"

    Кол-во: 75

    "Позиция 17"

    "Воздушный фильтр карманный ФВК-63-600-8-F7/25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Воздушный фильтр карманный ФВК-66-600-8-F7/25"

    Кол-во: 74

    "Позиция 19"

    "Воздушный фильтр карманный ФВК-69-600-8-F7/25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Воздушный фильтр кассетный ФВКас-G3-63-48"

    Кол-во: 32

    "Позиция 21"

    "Воздушный фильтр кассетный ФВКас-G3-66-48"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Воздушный фильтр кассетный ФВКас-ІІІ-63-48-G4, размеры: 592ммх287мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 23"

    "Воздушный фильтр кассетный ФВКас-ІІІ-66-48-G4, размеры: 592ммх592мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-220-195-300-3-F7/25"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-287-296-48-G4/K6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-36-48-G4"

    Кол-во: 400

    "Позиция 27"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-66-48-G4"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 28"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-65-48-G4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-325-570-48-G4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-450-450-95-G4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Фильтр воздушный ФВКас-III-284-296-48-G4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "Фильтр воздушный ФВКом-W-Ex-63-292-F7/К5/У0"

    Кол-во: 660

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный ФВКом-W-Ex-66-292-F7/К5/У0"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 34"

    "Фильтр воздушный ФВКом-W-36-292-F7/К5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Фильтр воздушный ФВКом-66-50-F7/К1/ОС0/У0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Фильтр воздушный ФВКом-36-50-F7/К1/ОС0/У0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Фильтр воздушный ФВКом-497-497-50-F7/К1/ОС0/У0"

    Кол-во: 900

    "Позиция 38"

    "Фильтр воздушный ФВК-66-300-6-F7/K2/25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Фильтр воздушный ФВК-65-300-6-F7/K2/25"

    Кол-во: 250

    "Позиция 40"

    "Фильтр воздушный ФВК-55-300-5-F7/25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Фильтр воздушный ФВК-59-300-5-F7/25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Фильтр воздушный ФВК-33-250-3-G3/25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Фильтр воздушный ФВК-66-370-10-F7/25"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 44"

    "Фильтр воздушный ФВК-63-370-10-F7/25"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 45"

    "Фильтр воздушный ФВК-36-360-6-F7/25"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 46"

    "Фильтр воздушный ФВК-36-600-4-F7/25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Фильтр воздушный ФВК-36-640-6-F7/25"

    Кол-во: 900

    "Позиция 48"

    "Фильтр воздушный ФВК-63-600-8-F7/25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Фильтр воздушный ФВК-63-640-12-F7/25"

    Кол-во: 900

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