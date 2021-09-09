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Номер извещения
ГП144495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фильтров воздушных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
a.gubanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Губанов Александр Владиленович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка фильтров воздушных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 17:30 GMT +309.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров воздушныхМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 17:3009.09.2021 17:3009.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144495Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров воздушныхМосква
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 18:0023.09.2021 18:0023.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144495Подведение итогов не позднее Поставка фильтров воздушныхМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров воздушных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АМТП ПРР ЭкономияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 58
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 300
Кол-во: 58
Кол-во: 75
Кол-во: 30
Кол-во: 74
Кол-во: 3
Кол-во: 32
Кол-во: 50
Кол-во: 28
Кол-во: 100
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 400
Кол-во: 2000
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 16
Кол-во: 660
Кол-во: 1500
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 900
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 1500
Кол-во: 1200
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
Кол-во: 900
Кол-во: 50
Кол-во: 900
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