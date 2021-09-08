Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №1078/КО - Материалы для ремонтов генератора СВ- 640/170-24 и ротора турбогенератора ТВФ- 100-2 филиала "Кольский" (D21NP00903)

    КО №1078/КО - Материалы для ремонтов генератора СВ- 640/170-24 и ротора турбогенератора ТВФ- 100-2 филиала "Кольский" (D21NP00903)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589553Дата и время окончания срока приема заявок КО №1078/КО - Материалы для ремонтов генератора СВ- 640/170-24 и ротора турбогенератора ТВФ- 100-2 филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №1078/КО - Материалы для ремонтов генератора СВ- 640/170-24 и ротора турбогенератора ТВФ- 100-2 филиала "Кольский" (D21NP00903)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос_1__1078_КО.zip

    Документация и извещение

    1078_КО_1_171_ТГК_КО_13.10.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 358

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    amukhamedova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №1078/КО - Материалы для ремонтов генератора СВ- 640/170-24 и ротора турбогенератора ТВФ- 100-2 филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.11.202103.11.2021 23:5903.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589553Подведение итогов не позднее КО №1078/КО - Материалы для ремонтов генератора СВ- 640/170-24 и ротора турбогенератора ТВФ- 100-2 филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №1078/КО - Материалы для ремонтов генератора СВ- 640/170-24 и ротора турбогенератора ТВФ- 100-2 филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1»

    Начальная цена

    4 942 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    28.11.33

    Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1057262/name/6167e4420fcd18.62250409

    14.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №1078/КО - Материалы для ремонтов генератора СВ- 640/170-24 и ротора турбогенератора ТВФ- 100-2 филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1»"

    Кол-во: 13

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111001962
    КО №78/ГСГТ/КО (21Н187) - Рабочие лопатки компрессора и другие запасные части для газотурбинной установки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    КО №78/ГСГТ/КО (21Н187) - Рабочие лопатки компрессора и другие запасные части для...
    582228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    49 209 369
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111001942
    КО №77/ГСГТ/КО (21Н186) - Сегментные уплотнительные кольца и другие запасные части для газотурбинной установки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    КО №77/ГСГТ/КО (21Н186) - Сегментные уплотнительные кольца и другие запасные части для...
    582226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    22 385 126
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111001924
    КО №76/ГСГТ/КО (21Н185) - Диафрагмы направляющего аппарата и других запасных частей для газотурбинной установки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    КО №76/ГСГТ/КО (21Н185) - Диафрагмы направляющего аппарата и других запасных частей для...
    582225
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    112 060 630
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110995424
    КО №73/ГСГТ/КО (21Н182) - Диагональные завихрители в сборе и другие запасные части для газотурбинной установки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    КО №73/ГСГТ/КО (21Н182) - Диагональные завихрители в сборе и другие запасные части для...
    581642
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    94 895 356
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111001898
    КО №74/ГСГТ/КО (21Н183) - Двухтопливные горелки в сборе с запальным устройством и другие запасные для газотурбинной установки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    КО №74/ГСГТ/КО (21Н183) - Двухтопливные горелки в сборе с запальным устройством и другие...
    582224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    73 226 469
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110995862
    КО №75/ГСГТ/КО (21Н184) - Горелки жидкого топлива и другие запасные для газотурбинной установки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    КО №75/ГСГТ/КО (21Н184) - Горелки жидкого топлива и другие запасные для газотурбинной...
    581689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    70 967 805
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Запрос предложений № ГП139608
    112/ГСГТ - Запасные части для антипомпажных клапанов Krombach Armaturen для нужд ООО "ГЭХ Сервис газовых турбин" (122)
    112/ГСГТ - Запасные части для антипомпажных клапанов Krombach Armaturen для нужд ООО "ГЭХ...
    461020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    58 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить