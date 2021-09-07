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    Главная / Торги / Поставка профнастила и оцинкованных листов для нужд АО «НОКК»

    Поставка профнастила и оцинкованных листов для нужд АО «НОКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589536Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профнастила и оцинкованных листов нужд АО «НОКК»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589536

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка профнастила и оцинкованных листов для нужд АО «НОКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_4__Оферта_Участника_закупки__115.21.xlsx

    Раздел_4_Техническое_предложение_участника_закупки__115.21.xlsx

    Расчет_НМЦД.xlsx

    Приложение_N1_к_Техническому_заданию.xlsx

    Документация__115.21_1С.docx

    Протокол_подведения_итогов__ПР_115.21_1С.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1778

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amorozov@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка профнастила и оцинкованных листов нужд АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589536Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профнастила и оцинкованных листов нужд АО «НОКК»Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589536Дата и время вскрытия заявок Поставка профнастила и оцинкованных листов нужд АО «НОКК»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589536Подведение итогов не позднее Поставка профнастила и оцинкованных листов нужд АО «НОКК»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589536Подведение итогов не позднее Поставка профнастила и оцинкованных листов нужд АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профнастила и оцинкованных листов нужд АО «НОКК»

    Начальная цена

    340 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    24.33.20

    Профили листовые из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.33

    Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030826/name/613ee96f1f0e30.87124060

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки"

    Кол-во: 32.00000

    "Позиция 2"

    "Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки"

    Кол-во: 346.00000

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