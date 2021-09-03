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    Главная / Торги / Поставка картриджей для печати для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» реестровый номер 142/2021

    Поставка картриджей для печати для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» реестровый номер 142/2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей для печатиКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    142/2021

    Наименование закупки

    Поставка картриджей для печати для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» реестровый номер 142/2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__МИ_142_2021.docx

    Техническое_задание_МИ_142_2021.docx

    Документация_МИ_142_2021.docx

    Проект_договора_МИ_142_2021.docx

    Форма_коммерческого_предложения_142_2021.xlsx

    итоги_142_2021_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-53

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    grtender@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей для печати

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589528Подведение итогов не позднее Поставка картриджей для печатиКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей для печати

    Начальная цена

    1 493 259,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028145/name/6138b3e293df24.67464449

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 972.00000

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    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    656 282
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
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