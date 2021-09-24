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МИ №695/МИ - Проведение расчетов нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Калачеевского района и Борисоглебского филиала теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (155/36/2021/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)