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Номер извещения
32110589514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-60
Факс
Адрес электронной почты
Y.Chernenko@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Черненко Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 17:00 GMT +314.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589514Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 17:0014.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589514Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.
Начальная цена
64 262 848,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Адрес местонахождения
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
26.30.11.120
26.30
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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