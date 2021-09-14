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    Главная / Торги / Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.

    Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589514Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реестр_изменений_КР_008071_СО_009333_АН_005524_4.docx

    Реестр_изменений_КР_008071_СО_009333_АН_005524_3.docx

    ЗД_ЗК_КР_008071__СО_009333__АН_005524_п.5.doc

    Протокол_ЗК_КР_008071_СО_009333_АН_005524_п..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    Y.Chernenko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Черненко Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 17:00 GMT +314.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589514Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 17:0014.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589514Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.10.202112.10.2021 17:0012.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589514Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и программного обеспечения Cisco.

    Начальная цена

    64 262 848,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
    Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "

    Адрес местонахождения

    353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.120

    Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052592/name/615fdc4e962697.62000351

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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