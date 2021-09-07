Открытый конкурентный отбор на создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровском месторождении и проекта геологического изучения и оценки пригодности участка недр Еты-Пуровского месторождения для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003075 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056238-301-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровском месторождении и проекта геологического изучения и оценки пригодности участка недр Еты-Пуровского месторождения для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4673 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Морозова Светлана Владимировна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровско Дата и время окончания срока приема заявок 07.09.2021 08:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003075 Дата и время окончания срока приема заявок Создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровско г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровско Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт