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Номер извещения
АП003075
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровском месторождении и проекта геологического изучения и оценки пригодности участка недр Еты-Пуровского месторождения для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4673
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозова Светлана Владимировна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровско
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003075Дата и время окончания срока приема заявок Создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровског. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Создание отчета о результатах эксплуатации апт-альб-сеноманского водоносного комплекса для водоснабжения системы ППД на Еты-Пуровско
Официальный сайт, на котором размещена документация
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