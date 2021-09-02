Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка технических средств реабилитации

    Поставка технических средств реабилитации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических средств реабилитацииНижние СергиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110589485

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технических средств реабилитации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 15:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукционная_документация.docx

    Протокол_подведения_итогов_32110589485_от_02.09.2021.pdf

    Протокол_подведения_итогов_32110589485_от_02.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнесергинского района»
    Все закупки и тендеры ГАУСО СО КЦСОН Нижнесергинского района

    Юридический адрес

    623090, Российская Федерация, Свердловская область, Нижние Серги, Коммунистическая, 1

    Почтовый адрес

    623090, Российская Федерация, Свердловская область, Нижние Серги, Коммунистическая, 1

    Контактный телефон

    +7 902 878-62-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    gouzson52@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнягина Валерия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижние Серги

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технических средств реабилитации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589485Подведение итогов не позднее Поставка технических средств реабилитацииНижние Серги

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических средств реабилитации

    Начальная цена

    13 103,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУСО СО КЦСОН Нижнесергинского района
    Все закупки и тендеры ГАУСО СО КЦСОН Нижнесергинского района

    Адрес местонахождения

    623090, Российская Федерация, Свердловская область, Нижние Серги, Коммунистическая, 1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.120

    Приспособления ортопедические

    Классификатор ОКВЭД2

    30.92.2

    Производство инвалидных колясок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023949/name/6130a9692d1df5.34011455

    02.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1058683/name/61694efe763763.27076877

    15.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Товар должен соответствовать качеству"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087723
    Поставка выключателей элегазовых ВГТ-110 кВ для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Железногорск-Илимский
    Поставка выключателей элегазовых ВГТ-110 кВ для нужд ОП АО "Электросеть" в г....
    594641
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    6 246 976
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202003
    Арматура трубопроводная_краны АРС
    Арматура трубопроводная_краны АРС
    594640
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213481
    Запрос предложений. Градирня
    Запрос предложений. Градирня
    588099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201846
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    585875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202002
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ТимберТранс)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594637
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087663
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    594635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 384 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087616
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский...
    594632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    3 537 246
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить