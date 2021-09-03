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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589472Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110589472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 15:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_СМП.docx

    Извещение_СМП.docx

    32110589472_03_252_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбачева Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 16:0029.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589472Подведение итогов не позднее Поставка инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    12 847 386,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 701 (Одна тысяча семьсот одна) условная единица.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» документации конкурса и Части III. «Проект договора» документации конкурса.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044096/name/61530868169669.16404163

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1701.00000

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