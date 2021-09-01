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Номер извещения
ГП144485
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (г. Усть-Кут).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+49 5645 016 02 доб. 384
Факс
--
Адрес электронной почты
mak.sokolov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Максим Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144485Дата и время окончания срока приема заявок Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 18:0010.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144485Подведение итогов не позднее Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая 23 Б, база «ОНИКА» для ООО «ТПС»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
45
46
29
28
Документация лота
Кол-во: 47
Кол-во: 3
Кол-во: 43
Кол-во: 82
Кол-во: 80
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 42
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