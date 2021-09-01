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    Главная / Торги / Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (г. Усть-Кут).

    Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (г. Усть-Кут).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144485Дата и время окончания срока приема заявок Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144485

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-16/СТНГ

    Наименование закупки

    Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (г. Усть-Кут).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП_2108_16СТНГ_для_Подогреватели.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.docx

    Техническое_задание_2108_16СТНГ.pdf

    Извещение_2108_16СТНГ.docx

    ГП144485_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mak.sokolov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Максим Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144485Дата и время окончания срока приема заявок Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 18:0010.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144485Подведение итогов не позднее Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144485Подведение итогов не позднее Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предпусковые подогреватели и отопители для автомобилей и дорожно-строительной техники. (базис г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая 23 Б, база «ОНИКА» для ООО «ТПС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052724/name/615fe9a1189632.18208187

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отопитель салона Zenith 8000 24В"

    Кол-во: 47

    "Позиция 2"

    "Отопитель автономный воздушный Планар 2Д-24-S"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Отопитель воздушный бензиновый ПЛАНАР 44Б-12В-GP-S"

    Кол-во: 43

    "Позиция 4"

    "Отопитель автономный воздушный с японской свечой Планар 2Д-24"

    Кол-во: 82

    "Позиция 5"

    "Отопитель воздушный Планар"

    Кол-во: 80

    "Позиция 6"

    "Отопитель "Планар" 8ДМ-24В воздушный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Отопитель Webasto Thermo 90 Pro 24V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Отопитель салона Air Top 2000 ST дизель 12В"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Отопитель Webasto Spheros Thermo E 320.002 U02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Подогреватель предпусковой дизельный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Подогреватель Webasto Thermo Top Evo-5"

    Кол-во: 42

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    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    976 272
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    1
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