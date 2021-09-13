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Номер извещения
32110589682
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контейнера термоизолированного морского исполнения для транспортировки продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
26.08.2021 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
korobova@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коробова Анастасия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Симферополь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контейнера термоизолированного морского исполнения для транспортировки продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589682Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнера термоизолированного морского исполнения для транспортировки продуктов питанияСимферополь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.09.2021 14:0016.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589682Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка контейнера термоизолированного морского исполнения для транспортировки продуктов питанияСимферополь
Дата и время проведения
20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110589682Дата и время проведения Поставка контейнера термоизолированного морского исполнения для транспортировки продуктов питанияСимферополь
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 14:0020.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589682Подведение итогов не позднее Поставка контейнера термоизолированного морского исполнения для транспортировки продуктов питанияСимферополь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контейнера термоизолированного морского исполнения для транспортировки продуктов питания
Начальная цена
1 793 625,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
29.20.21.190
29.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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