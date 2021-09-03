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    Главная / Торги / Поставка автомастерской "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4) для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Поставка автомастерской "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4) для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589423Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автомастерская "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4)Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589423

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомастерской "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4) для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_КО.docx

    Техническое_задание_ПАРМ_КАМАЗ.docx

    Форма_коммерческого_предложения___КМУ_КамаЗ.xlsx

    Проект_договора_транспорт.doc

    Документация_КО.docx

    Приложение__2_кТехническому_заданию.docx

    Приложение__1_кТехническому_заданию.docx

    Итоговый_протол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатырева Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Автомастерская "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589423Подведение итогов не позднее Поставка Автомастерская "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4)Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Автомастерская "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4)

    Начальная цена

    12 799 999,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого конкурентного отбора в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого конкурентного отбора в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого конкурентного отбора в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    29.10.5

    Средства автотранспортные специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026952/name/61375d6a1a53e7.67579457

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 2.00000

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