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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110589423
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомастерской "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4) для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
Почтовый адрес
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
Контактный телефон
+7 863 203-61-61
Факс
+7 863 265-03-60
Адрес электронной почты
zakupki@rostovoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатырева Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ростов-На-Дону
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Автомастерская "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Автомастерская "Аварийная служба" на шасси КАМАЗ-43502 (4х4)
Начальная цена
12 799 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого конкурентного отбора в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого конкурентного отбора в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Адрес местонахождения
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
29.10.5
29.10
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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